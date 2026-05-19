Cerasa via libera all’Arco | finiti i lavori dopo tre anni di attesa

Dopo tre anni di attesa, sono stati completati i lavori e si è aperto al traffico il passaggio all'Arco. La conclusione dell’intervento è arrivata dopo aver affrontato e risolto i problemi di stabilità segnalati dai Vigili durante le fasi di verifica. La chiusura temporanea era stata causata da questioni legate alla sicurezza strutturale, che sono state risolte con interventi specifici. Ora il passaggio è di nuovo accessibile alla circolazione.

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? Domande chiave Cosa ha causato il blocco del passaggio per tre lunghi anni?. Come sono stati risolti i problemi di stabilità segnalati dai Vigili?. Chi ha dovuto autorizzare finalmente la rimozione dei ponteggi?. Quali impatti avrà questo intervento sul decoro delle altre frazioni?.? In Breve Dissesto statico rilevato dai Vigili del Fuoco nel 2022. Via libera della Soprintendenza ricevuto durante l'estate scorsa. Intervento strutturale garantisce sicurezza ai residenti di piazza IV Novembre. Sindaco Domenico Carbone punta alla tutela di tutte le frazioni comunali. Dopo tre anni di attesa e di strutture metalliche a coprire il passaggio, i ponteggi sono finalmente stati rimossi dall’Arco d’ingresso a Cerasa, che conduce alla piazza IV Novembre. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cerasa, via libera all’Arco: finiti i lavori dopo tre anni di attesa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Arco di Cerasa: stop ai ponteggi dopo tre anniE’ tornato all’antica bellezza e, soprattutto, alla massima sicurezza, lo storico Arco di ingresso al centro di Cerasa che conduce alla centralissima... Leggi anche: Via libera ai lavori per la palestra comunale dopo 30 anni di attesa