Il centrodestra si trova al centro di un confronto sulle accise, ma nelle ultime ore nessuna riunione ufficiale tra i leader è stata confermata. I telefoni dei rappresentanti politici sono rimasti inattivi tutto il giorno e non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali. Il ministro degli Esteri, che si trovava a Modena, ha affermato che non c’è stato alcun vertice, lasciando ancora incerto lo stato delle trattative sul tema.

ROMA Bocche cucite, i telefoni per l'intera giornata squillano a vuoto. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani da Modena taglia corto: «Non c'è stato nessun vertice» con Giorgia Meloni e gli altri big del centrodestra, smentendo le agenzie che avevano raccontato di una riunione in tarda mattinata con i due vicepremier e Maurizio Lupi. In realtà i quattro si sono visti, anche se per una ventina di minuti appena, il vertice sforbiciato a causa del bilaterale della premier con il Presidente della Repubblica polacco Karol Nawrochi andato per le lunghe e gli impegni in agenda di Salvini e Tajani, costretti a lasciare Palazzo Chigi a stretto giro. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Centrodestra, vertice tra i leader: il nodo del rinnovo delle accise

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