Cena esclusiva al Mylos di Bagheria | si degusta il menù d’argento dei Campionati d’Italia

Una serata speciale si è svolta presso il ristorante Mylos di Bagheria, dove i partecipanti hanno potuto assaporare il menù “d’argento” dei Campionati d’Italia di cucina. Gli chef del team culinario di Palermo, vincitori di una medaglia d’argento a Rimini nello scorso febbraio, hanno preparato una selezione di piatti che hanno rappresentato la loro performance ai campionati nazionali. La cena ha visto la presentazione di portate elaborate e curate nei dettagli, offrendo un’occasione di confronto tra cucina professionale e pubblico.

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