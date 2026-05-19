Cena esclusiva al Mylos di Bagheria | si degusta il menù d’argento dei Campionati d’Italia
Una serata speciale si è svolta presso il ristorante Mylos di Bagheria, dove i partecipanti hanno potuto assaporare il menù “d’argento” dei Campionati d’Italia di cucina. Gli chef del team culinario di Palermo, vincitori di una medaglia d’argento a Rimini nello scorso febbraio, hanno preparato una selezione di piatti che hanno rappresentato la loro performance ai campionati nazionali. La cena ha visto la presentazione di portate elaborate e curate nei dettagli, offrendo un’occasione di confronto tra cucina professionale e pubblico.
Una cena esclusiva per gustare un menù molto speciale. Gli chef del Culinary team Palermo dell’Associazione cuochi e pasticceri Palermo tornano ai fornelli dopo l’argento ottenuto lo scorso febbraio a Rimini ai Campionati della cucina italiana, per proporre al pubblico i piatti cucinati per la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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