Cefalù bandita dal Comune la gara per la sistemazione della seconda rotonda del lungomare

Il Comune di Cefalù ha annunciato la sospensione temporanea della gara d’appalto per i lavori di sistemazione della seconda rotonda del lungomare Giuseppe Giardina. La decisione riguarda la ripresa delle attività di ripristino delle condizioni di sicurezza nelle vicinanze della rotonda e la sistemazione dei canali di deflusso delle acque meteoriche. Nessuna informazione è stata comunicata circa i motivi di questa sospensione o eventuali modifiche ai tempi previsti per l’avvio dei lavori.

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