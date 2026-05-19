Cefalù bandita dal Comune la gara per la sistemazione della seconda rotonda del lungomare
Il Comune di Cefalù ha annunciato la sospensione temporanea della gara d’appalto per i lavori di sistemazione della seconda rotonda del lungomare Giuseppe Giardina. La decisione riguarda la ripresa delle attività di ripristino delle condizioni di sicurezza nelle vicinanze della rotonda e la sistemazione dei canali di deflusso delle acque meteoriche. Nessuna informazione è stata comunicata circa i motivi di questa sospensione o eventuali modifiche ai tempi previsti per l’avvio dei lavori.
Il Comune di Cefalù ha bandito la gara d’appalto che consentirà di far partire i lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza in prossimità della seconda rotonda del lungomare Giuseppe Giardina e la sistemazione dei canali di deflusso delle acque meteoriche. Si tratta di un appalto di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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