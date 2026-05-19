Nelle ultime ore si è diffusa la notizia di un attore di 35 anni che sostiene di essere il nipote di un politico arrestato a Roma. La vicenda ha avuto inizio con un inseguimento notturno nel centro della città, durante il quale l’uomo avrebbe rivolto insulti e minacce ai carabinieri intervenuti. La polizia ha fermato il soggetto e avviato le verifiche del caso. La vicenda ha suscitato molta attenzione nella cronaca locale, senza ulteriori dettagli ufficiali rilasciati finora.

Una folle corsa nel cuore di Roma, un inseguimento notturno e frasi choc rivolte ai carabinieri: è questa la vicenda che nelle ultime ore ha travolto Marco Montingelli, attore 35enne finito al centro della cronaca dopo un arresto che ha fatto parecchio discutere. A rendere ancora più clamoroso il caso sarebbero state alcune dichiarazioni pronunciate durante il fermo, tra minacce e presunti legami con nomi importanti della politica italiana. Una storia che, nel giro di poche ore, ha acceso curiosità e polemiche sui social. View this post on Instagram Chi è il presunto nipote di Salvini e cosa è successo?. Secondo quanto emerso, tutto sarebbe... 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - C’è un attore che dice di essere il nipote di Salvini arrestato a Roma: una storia assurda, minacce in strada

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Marco Montingelli, l'attore arrestato dopo un inseguimento dei carabinieri a Roma

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