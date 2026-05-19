Da anni Giorgio Panariello è uno dei volti simbolo di Tale e Quale Show, ma qualcosa starebbe cambiando nei rapporti con Carlo Conti e, soprattutto, nel suo futuro televisivo. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il comico toscano sarebbe pronto a lasciare la Rai per iniziare una nuova avventura a Mediaset. Una decisione che avrebbe spiazzato molti fan del programma e che, stando ai rumors, non sarebbe stata accolta con entusiasmo neppure dallo stesso Conti. Nel frattempo, però, la macchina organizzativa del talent di Rai 1 si sarebbe già messa in moto per trovare un sostituto all’altezza. Bye bye Carlo Conti: Panariello se ne va a Mediaset!. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - C’è maretta tra Carlo Conti e Panariello? Tradimento all’amico, passa a Mediaset: il conduttore non l’ha presa bene

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