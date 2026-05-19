C' è anche Plasma di Amici al Festival Due Note di Vasto | il programma completo della manifestazione gratuita
Il Festival Due Note di Vasto si svolgerà anche quest’anno, con un programma che prevede vari eventi musicali. La manifestazione si terrà sabato 23 maggio nei locali del campo sportivo e nel piazzale davanti alla chiesa di San Giovanni Bosco. L’evento è gratuito e si ripete annualmente, richiamando un pubblico locale e non solo. Tra gli artisti presenti ci sarà anche Plasma di Amici, che si esibirà durante la giornata. La manifestazione si conferma come uno degli appuntamenti più attesi nella zona.
Appuntamento anche quest'anno con Due Note a Vasto, il festival musicale che sabato 23 maggio tornerà ad animare gli spazi del campo sportivo e del piazzale antistante la chiesa di San Giovanni Bosco, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi del territorio.Dopo la chiusura delle. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Amici 25 - Plasma - Centro di gravità permanente
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comunque non c’ho capito un cazzo #amici25 x.com
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