CdS – Conte e il futuro dopo Napoli | c’è l’ipotesi Nazionale E se la Juve…

L'articolo del Corriere della Sera riporta che l'allenatore è stato coinvolto in discussioni sul suo futuro dopo la partita di Napoli. Tra le ipotesi avanzate c'è quella di un possibile coinvolgimento nel progetto della Nazionale. Viene anche menzionato un possibile interesse di una squadra di Serie A, senza specificare quale, e si discute delle implicazioni di questa eventualità. La notizia ha scatenato molte reazioni tra tifosi e addetti ai lavori, alimentando un acceso dibattito online e sui social.

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