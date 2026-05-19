CdS – Conte e il futuro dopo Napoli | c’è l’ipotesi Nazionale E se la Juve…
L'articolo del Corriere della Sera riporta che l'allenatore è stato coinvolto in discussioni sul suo futuro dopo la partita di Napoli. Tra le ipotesi avanzate c'è quella di un possibile coinvolgimento nel progetto della Nazionale. Viene anche menzionato un possibile interesse di una squadra di Serie A, senza specificare quale, e si discute delle implicazioni di questa eventualità. La notizia ha scatenato molte reazioni tra tifosi e addetti ai lavori, alimentando un acceso dibattito online e sui social.
2026-05-19 10:17:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del CdS: Conte, quale futuro. Da lunedì, se l’addio al Napoli sarà confermato, comincerà inevitabilmente la caccia alla nuova panchina del tecnico leccese. Dall’ipotesi Nazionale al gioco degli incastri delle grandi squadre, a partire dalla Juve, Antonio diventerebbe inevitabilmente un uomo mercato considerando che si tratta di uno degli allenatori più vincenti d’Italia. Il dominatore degli ultimi sedici anni di calcio italiano insieme con Allegri. I numeri con il Napoli e quelli con la Juve. Da Napoli-Modena, trentaduesimi di Coppa Italia giocati il 10 agosto 2024 al Maradona, Conte ha diretto il Napoli 90 volte: 75 volte in Serie A, con la media di 2,07 punti a partita; 8 in Champions; 2 in Supercoppa italiana; 5 in Coppa Italia. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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