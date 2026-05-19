Cattolica retrò torna con grandi tributi a Mina Battisti Beatles food truck e mercatini vintage
Da sabato 30 maggio a martedì 2 giugno, si svolge a Cattolica l’evento “Cattolica retrò” che si tiene nelle piazze e nelle vie principali della città. L’iniziativa comprende spettacoli, balli, mercatini vintage e un raduno di veicoli d’epoca. Numerosi food truck in stile anni Cinquanta e Sessanta sono presenti lungo il percorso. La manifestazione propone anche grandi serate dedicate ai tributi musicali di artisti e band famose di quegli anni.
Da sabato 30 maggio a martedì 2 giugno, in piazza Primo Maggio, via Bovio e dintorni torna “Cattolica retrò” per un viaggio nei favolosi anni Cinquanta e Sessanta tra spettacoli, balli, mercatini vintage, raduno di mezzi d’epoca, food truck in stile, grande musica con serate tributo agli. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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