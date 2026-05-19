Catania rapina in un B&B di corso Sicilia | arrestato un 22enne tedesco

A Catania, un giovane di 22 anni di origini tedesche è stato arrestato dopo aver tentato di rapinare un B&B situato in corso Sicilia. Secondo quanto riferito, l’uomo ha minacciato una dipendente con una bottiglia, chiedendo la consegna del denaro. L’episodio si è verificato in un momento in cui la vittima si trovava all’interno della struttura. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia che hanno fermato il sospetto e lo hanno portato in questura.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Minaccia una dipendente con una bottiglia per farsi consegnare il denaro. Momenti di paura in un B&B di corso Sicilia, a Catania, dove un giovane di 22 anni, di origine tedesca, avrebbe minacciato una dipendente della struttura ricettiva con una bottiglia di vetro per impossessarsi dell’incasso. Il ragazzo è stato individuato e arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di rapina aggravata, fermo restando il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. L’intervento della Polizia dopo la segnalazione. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania, allertati dopo la segnalazione della rapina avvenuta ai danni di una dipendente della nota struttura ricettiva. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, rapina in un B&B di corso Sicilia: arrestato un 22enne tedesco ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Catania: rapina aggravata, arrestato 47enne Sullo stesso argomento Catania, perseguita e aggredisce sua madre: arrestato 22enneABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento dei Carabinieri dopo una segnalazione al 112 Nell’ambito delle attività quotidiane di prevenzione e contrasto ai... Roma: rapina con braccio ingessato, arrestato il 22enneUn giovane di 22 anni, cittadino tunisino già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato nel cuore di Roma per aver commesso una rapina... Gela, le immagini della rapina a un commerciante di gioielli VIDEO Vittima ferita durante assalto, refurtiva ancora non ritrovata. Fermati due cugini @TgrRai x.com Catania, rapina in un b&b armato di bottiglia di vetro: 22enne si nasconde in una stanzaRapina la dipendente di un b&b a Catania, minacciandola con una bottiglia di vetro. Il 22enne di origine tedesca è stato arrestato. meridionews.it Minaccia una dipendente con una bottiglia per rapinare un B&B: arrestato 22enne tedesco a CataniaMomenti di tensione in un B&B di corso Sicilia, a Catania, dove un giovane avrebbe minacciato una dipendente con una bottiglia di vetro per farsi consegnare il denaro presente in cassa. La Polizia di ... newsicilia.it Due incidenti in pochi giorni, nessuna domanda sulle cause, nessuna domanda sulla velocità. Lutto cittadino, profondo cordoglio di sindaco e assessori, ma di come prevenire non si parla [*Come i giornali e i giornalisti raccontano gli scontri stradali*] : r/ciclis reddit