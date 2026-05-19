Catania rapina in un B&B di corso Sicilia | arrestato un 22enne tedesco

Da dayitalianews.com 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Catania, un giovane di 22 anni di origini tedesche è stato arrestato dopo aver tentato di rapinare un B&B situato in corso Sicilia. Secondo quanto riferito, l’uomo ha minacciato una dipendente con una bottiglia, chiedendo la consegna del denaro. L’episodio si è verificato in un momento in cui la vittima si trovava all’interno della struttura. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia che hanno fermato il sospetto e lo hanno portato in questura.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Minaccia una dipendente con una bottiglia per farsi consegnare il denaro. Momenti di paura in un B&B di corso Sicilia, a Catania, dove un giovane di 22 anni, di origine tedesca, avrebbe minacciato una dipendente della struttura ricettiva con una bottiglia di vetro per impossessarsi dell’incasso. Il ragazzo è stato individuato e arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di rapina aggravata, fermo restando il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. L’intervento della Polizia dopo la segnalazione. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania, allertati dopo la segnalazione della rapina avvenuta ai danni di una dipendente della nota struttura ricettiva. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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