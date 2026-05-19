Castelnuovo Val di Cecina capitale dell’enduro | Garibbo si conferma campione italiano e-bike

Da pisatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Castelnuovo Val di Cecina si è svolta una competizione di enduro con le speciali della bike area di La Stregaia, l’Aia dei Diavoli e la Capraferrata, che erano già tecnicamente impegnative e sono diventate ancora più difficili a causa delle abbondanti piogge di venerdì e sabato. Durante l’evento, il pilota ha confermato il titolo di campione italiano e-bike, portando a termine le prove con successo. La gara ha attirato numerosi partecipanti e appassionati, interessati alle sfide delle piste di questa zona.

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Le speciali della bike area di Castelnuovo – La Stregaia, l’Aia dei Diavoli e la Capraferrata – già tecnicamente selettive, sono diventate vere e proprie prove di resistenza dopo le abbondanti piogge cadute tra venerdì e sabato. Il sole della domenica non è bastato ad asciugare il terreno e il. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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