Castello di Levizzano domenica 24 maggio riaprono le porte per una visita guidata completa
Domenica 24 maggio alle ore 16.00, il Castello di Levizzano apre le sue porte ai visitatori con una visita guidata che coinvolgerà le sale del castello e il Museo Rosso Graspa. L'evento offre l'opportunità di esplorare gli ambienti storici e le collezioni esposte all’interno della struttura. La partecipazione è aperta a chi desidera scoprire i dettagli di questo luogo storico attraverso un percorso condotto da guide specializzate.
Nella giornata di Domenica 24 Maggio alle ore 16.00 il Castello di Levizzano apre le porte ai visitatori per una visita guidata nelle sale del Castello e nel Museo Rosso Graspa. La visita guidata partirà, qualora le condizioni meteo lo consentano, dal cortile esterno. Il gruppo poi verrà. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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