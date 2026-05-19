Castello di Levizzano domenica 24 maggio riaprono le porte per una visita guidata completa

Domenica 24 maggio alle ore 16.00, il Castello di Levizzano apre le sue porte ai visitatori con una visita guidata che coinvolgerà le sale del castello e il Museo Rosso Graspa. L'evento offre l'opportunità di esplorare gli ambienti storici e le collezioni esposte all’interno della struttura. La partecipazione è aperta a chi desidera scoprire i dettagli di questo luogo storico attraverso un percorso condotto da guide specializzate.

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