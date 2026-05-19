Castello di Levizzano domenica 24 maggio riaprono le porte per una visita guidata completa

Da modenatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 24 maggio alle ore 16.00, il Castello di Levizzano apre le sue porte ai visitatori con una visita guidata che coinvolgerà le sale del castello e il Museo Rosso Graspa. L'evento offre l'opportunità di esplorare gli ambienti storici e le collezioni esposte all’interno della struttura. La partecipazione è aperta a chi desidera scoprire i dettagli di questo luogo storico attraverso un percorso condotto da guide specializzate.

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Nella giornata di Domenica 24 Maggio alle ore 16.00 il Castello di Levizzano apre le porte ai visitatori per una visita guidata nelle sale del Castello e nel Museo Rosso Graspa. La visita guidata partirà, qualora le condizioni meteo lo consentano, dal cortile esterno. Il gruppo poi verrà. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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