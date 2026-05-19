Castello di Carini aperta al pubblico la stanza di ronda delle guardie

È stata aperta al pubblico una nuova area nel castello La Grua Talamanca di Carini, precisamente la stanza di ronda delle guardie. Questa stanza si trova sopra il portone d'ingresso della fortezza medievale e rappresenta il punto di partenza del camminamento che percorre tutto il perimetro delle mura. La zona è stata resa accessibile ai visitatori, offrendo un'occasione di conoscere meglio uno degli spazi storici all’interno della fortezza. L’apertura fa parte di un progetto di valorizzazione del complesso storico.

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