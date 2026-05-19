Castellamonte rogo in un appartamento | cortocircuito scuote il borgo

A Castellamonte un incendio si è sviluppato all’interno di un appartamento, causando danni a diverse unità abitative. Le fiamme sono state innescate probabilmente da un cortocircuito di un elettrodomestico, ma le cause precise sono in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’edificio. Al momento non ci sono segnalazioni di feriti, e i danni agli altri appartamenti sono ancora da quantificare.

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? Domande chiave Come ha fatto un elettrodomestico a innescare le fiamme?. Quali danni hanno subito gli altri appartamenti della palazzina?. Perché è stato necessario l'intervento di un tecnico comunale?. Cosa dicono le indagini sulla rete elettrica del borgo?.? In Breve Lunedì 18 maggio ore 15:30 incendio in palazzina di quattro piani a Castellamonte. Vigili del fuoco di Cuorgnè e Ivrea intervengono per domare il rogo. Nessun ferito o intossicato registrato dopo l'intervento dei soccorritori. Tecnico comunale effettua accertamenti strutturali per verificare l'agibilità dell'alloggio. Un principio d’incendio ha scosso il silenzio di strada San Bernardo a Castellamonte nel pomeriggio di lunedì 18 maggio, quando fiamme e fumo hanno invaso un appartamento situato in una palazzina di quattro piani. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Castellamonte, rogo in un appartamento: cortocircuito scuote il borgo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Già arrestato a fine anno, il pusher dell'appartamento di Castellamonte ci ricascaNonostante fosse sottoposto alla custodia cautelare degli arresti domiciliari dal dicembre scorso, un 51enne di Castellamonte continuava a gestire... Leggi anche: Tremestieri, sospetto cortocircuito in un appartamento: evacuato un condominio