Castellabate ripristinati i servizi amministrativi sanitari alla Casa di Comunità

A Castellabate sono stati ripristinati alcuni servizi amministrativi sanitari presso la Casa di Comunità. La decisione è stata comunicata dall’amministrazione comunale dopo aver avviato nelle scorse settimane discussioni con la Direzione del Distretto Sanitario 70 e gli uffici dell’Asl. La ripresa riguarda specificamente alcune funzioni amministrative legate ai servizi sanitari, senza ulteriori dettagli sulle modalità o sull’estensione del ripristino. La notizia è stata diffusa attraverso una comunicazione ufficiale del Comune.

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