Castellabate ripristinati i servizi amministrativi sanitari alla Casa di Comunità
A Castellabate sono stati ripristinati alcuni servizi amministrativi sanitari presso la Casa di Comunità. La decisione è stata comunicata dall’amministrazione comunale dopo aver avviato nelle scorse settimane discussioni con la Direzione del Distretto Sanitario 70 e gli uffici dell’Asl. La ripresa riguarda specificamente alcune funzioni amministrative legate ai servizi sanitari, senza ulteriori dettagli sulle modalità o sull’estensione del ripristino. La notizia è stata diffusa attraverso una comunicazione ufficiale del Comune.
L’amministrazione comunale di Castellabate fa sapere che, a seguito delle interlocuzioni avviate nelle scorse settimane con la Direzione del Distretto Sanitario 70 e con gli uffici competenti dell’Asl, è stato disposto il parziale ripristino dei servizi amministrativi sanitari presso la Casa di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Sullo stesso argomento
Casa di Comunità e polemiche : "Non basta un taglio del nastro a garantire servizi sanitari migliori""L’inaugurazione della Casa di Comunità di Follonica, evento che avrebbe dovuto segnare un significativo passo avanti nella sanità territoriale del...
Casa di comunità, cambia la ditta. Al via il riassetto dei servizi sanitariA Colle si torna a discutere del futuro dei servizi sanitari e delle novità legate alla loro riorganizzazione: cambio di ditta per la Casa di...