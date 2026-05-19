Caso Vassallo | il giudice prosciola il colonnello Cagnazzo

Il giudice ha prosciolto il colonnello Cagnazzo nel caso Vassallo, ritenendo le prove raccolte dalla Procura insufficienti per sostenere l’accusa. Durante le indagini sono state ascoltate diverse dichiarazioni, alcune delle quali sono state successivamente ritrattate. In particolare, le testimonianze riguardavano presunti traffici di droga, ma non hanno portato a elementi concreti o verificabili che collegassero direttamente il colonnello all’attività illecita. La decisione è stata comunicata dopo l’analisi delle prove presentate in tribunale.

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? Punti chiave Perché le prove della Procura sono state giudicate insufficienti?. Chi ha fornito le dichiarazioni poi ritrattate sul traffico di droga?. Come si spiega il legame ipotizzato con il pregiudicato brasiliano?. Quali lacune hanno impedito di accertare la verità sull'omicidio?.? In Breve Accuse riguardavano omicidio del 5 settembre 2010 e associazione per lo spaccio.. Testimonianze di Pierluca Cillo e Romolo Ridosso risultate prive di riscontri oggettivi.. Ipotesi Procura puntava su legame con il brasiliano Bruno Humberto Damiani.. Sentenza del magistrato Giovanni Rossi chiude il tassello giudiziario su Pollica.. Il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Salerno ha prosciolto il tenente colonnello dei carabinieri Fabio Cagnazzo dalle accuse legate alla morte del sindaco Angelo Vassallo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Vassallo: il giudice prosciola il colonnello Cagnazzo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Omicidio sindaco Vassallo, prosciolto il colonnello Fabio CagnazzoSvolta nell’inchiesta sull’omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco-pescatore di Pollica ucciso nel 2010. Il colonnello Cagnazzo escluso dal processo per l’omicidio di VassalloL’accusa prosegue per gli altri indagati, mentre l’ex comandante provinciale dei carabinieri di Frosinone non sarà giudicato per omicidio L’ex... Caso omicidio Vassallo, la Fondazione: Il ricorso della Procura conferma la ricerca della veritàStampaLa Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore prende atto del ricorso presentato dalla Procura della Repubblica di Salerno, in accordo con la Procura Generale presso la Corte d’Appello di Sale ... salernonotizie.it Omicidio Vassallo, il pm insiste: Cagnazzo è colpevole: dev’essere processatoNon ci sono riferimenti alla falsa pista che sarebbe stata imbastita subito dopo l’omicidio del sindaco di Pollica Angelo Vassallo. Non vengono tenute in considerazione le ... ilmattino.it