Caso Genini perquisizioni in aree rurali alla ricerca dei resti di Pamela

Martedì 19 maggio, le forze dell'ordine hanno effettuato perquisizioni in zone rurali della provincia di Bergamo nell'ambito delle indagini sul caso Genini. Le operazioni sono state condotte per cercare eventuali resti collegati alla scomparsa di Pamela, una giovane donna coinvolta nel procedimento. Le ricerche si sono concentrate su terreni e aree agricole, con l’obiettivo di trovare elementi utili alle indagini. Le attività sono state coordinate dalle autorità competenti e sono state svolte nel rispetto delle norme di legge.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Bergamo. Nella giornata di martedì 19 maggio il personale del Comando Provinciale Carabinieri di Bergamo, con il supporto di personale specializzato del Centro Carabinieri Cinofili di Firenze, ha in corso l’esecuzione di un decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica di Bergamo nell’ambito delle indagini relative al vilipendio del cadavere di Pamela Genini. L’attività è finalizzata alla ricerca della parte della salma ad oggi non rinvenuta e interesserà alcune aree rurali preventivamente individuate sulla base delle risultanze investigative sinora acquisite. Le operazioni di ricerca, particolarmente complesse per estensione territoriale e caratteristiche dei luoghi da ispezionare, si protrarranno per più giornate. 🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Pamela Genini, in corso ricerche della testa in aree ruraliSono in corso le ricerche della testa di Pamela Genini, la giovane uccisa lo scorso ottobre dall'ex compagno Gianluca Soncin e la cui tomba è stata... Pamela Genini, in corso le ricerche della testa in aree ruraliSono in corso le ricerche della testa di Pamela Genini, uccisa lo scorso ottobre dall’ex compagno Gianluca Soncin, la cui tomba è stata profanata e... Svolta nel caso della profanazione della tomba di Pamela Genini, uccisa a ottobre con 76 coltellate. L'ex fidanzato Francesco Dolci è stato iscritto nel registro degli indagati per vilipendio di cadavere e ha subito perquisizioni. Segui LaPresse.it #PamelaGenini x.com Caso Genini, perquisizioni in aree rurali alla ricerca dei resti di PamelaBergamo. Nella giornata di martedì 19 maggio il personale del Comando Provinciale Carabinieri di Bergamo, con il supporto di personale specializzato del Centro Carabinieri Cinofili di Firenze, ha in c ... bergamonews.it Profanazione Pamela Genini, trovato un coltello kukri nella casa di Francesco Dolci. Il 41enne: Mai visto primaUn kukri, un lungo coltello dalla lama liscia, è stato trovato nell'abitazione di Sant'Omobono Terme di Francesco Dolci dai carabinieri di Bergamo ... fanpage.it