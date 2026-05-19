Caso Genini al via le ricerche della testa | la perquisizione nelle proprietà di Dolci
Dopo il ritrovamento della tomba profanata, le autorità hanno avviato le operazioni di ricerca della testa di Pamela Genini. Nelle ultime ore, sono state effettuate perquisizioni nelle proprietà di una persona ritenuta coinvolta nel caso. Le indagini si concentrano sull’area circostante e sui locali di proprietà dell’indagato. Le ricerche continuano con l’obiettivo di recuperare il reperto mancante e chiarire le circostanze legate alla vicenda. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato comunicato sulle modalità delle operazioni in corso.
Dopo la profanazione della tomba, iniziano le ricerche della testa di Pamela Genini. La perquisizione si concentrerà nelle proprietà dell'indagato Francesco Dolci, ex e amico della ragazza Proseguono le indagini per scoprire la verità sul macabro ritrovamento del corpo mutilato diPamela Genini.La 29enne uccisa a Milano dall’ex compagnoGianluca Soncinnon ha trovato pace nemmeno dopo la morte. Sepolta nel cimitero diStrozza, la sua tomba è stata profanata e il suo cadavere vilipeso. A risultare attualmente indagato a piede libero l’ex e amico della vittima,Francesco Dolciche si è detto estraneo al furto della testa. Tuttavia, proprio nelle aree rurali delle sue proprietà aSant’Omobono Terme(Bg) è iniziata la ricerca. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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