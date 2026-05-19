Caso Genini al via le ricerche della testa | la perquisizione nelle proprietà di Dolci

Dopo il ritrovamento della tomba profanata, le autorità hanno avviato le operazioni di ricerca della testa di Pamela Genini. Nelle ultime ore, sono state effettuate perquisizioni nelle proprietà di una persona ritenuta coinvolta nel caso. Le indagini si concentrano sull’area circostante e sui locali di proprietà dell’indagato. Le ricerche continuano con l’obiettivo di recuperare il reperto mancante e chiarire le circostanze legate alla vicenda. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato comunicato sulle modalità delle operazioni in corso.

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