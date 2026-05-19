Caso Fabrica | bimbo prigioniero tra i fili spinati di casa

Un bambino è stato trovato in condizioni di isolamento all’interno di una casa, dove si trovava prigioniero tra fili spinati. Le forze dell’ordine sono intervenute dopo aver ricevuto una segnalazione e hanno scoperto che il bambino era rinchiuso in una stanza al buio e senza accesso alla luce naturale. La madre avrebbe utilizzato le malattie del figlio per mantenere la sua detenzione e per giustificare il suo stato di isolamento. Sono in corso indagini per chiarire i motivi di questa situazione.

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? Punti chiave Come faceva il bambino a sopravvivere nel buio totale della stanza?. Perché la madre usava le malattie del figlio per isolarlo?. Cosa hanno scoperto i vigili fuoco scardinando le porte della villa?. Come ha fatto il piccolo a reagire al contatto con i soccorritori?.? In Breve PM Paola Conti ricostruisce il blitz del 26 luglio 2021 a Fabrica di Roma.. Il bambino di 12 anni vive ora con il padre parte civile.. I vigili del fuoco scardinarono due porte per liberare il minore nel 2021.. Il piccolo manifestava crisi epilettiche dal 2017 e gravi difficoltà di socializzazione.. A Fabrica di Roma è iniziata la discussione del processo per maltrattamenti aggravati contro una madre e i due nonni, accusati di aver tenuto in isolamento un bambino di 7 anni nel 2021. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Fabrica: bimbo prigioniero tra i fili spinati di casa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ENG SUB | Rewind death moments to uncover dark secrets | Death Rewind FULL Sullo stesso argomento Bimbo di 2 anni cade dal secondo piano a Cuorgnè, è grave: impatto attutito dai fili di uno stendibiancheriaUn bimbo di 2 anni è precipitato dal secondo piano di un palazzo a Cuorgnè (Torino) nel pomeriggio di domenica 19 aprile. Rho, ascensore bloccato: il dramma del disabile prigioniero in casaA Rho, nel complesso residenziale gestito da Aler in via Einaudi 2, la quotidianità di un giovane residente è stata bruscamente interrotta dal guasto...