Un ex insegnante, accusato di abusi, continua a vivere nella parrocchia, sostenendo la propria innocenza. La diocesi ha scelto di mantenere una posizione di distacco rispetto alla vicenda, senza intervenire ufficialmente. La presenza dell’uomo nel luogo di culto ha generato dibattiti e interrogativi sulla compatibilità tra la funzione religiosa e le accuse mosse. Mentre le indagini sono ancora in corso, resta da capire come il parroco e la comunità affrontano questa situazione senza adottare decisioni ufficiali.

? Domande chiave Come può un luogo sacro ospitare un uomo accusato di abusi?. Perché la Diocesi ha deciso di prendere le distanze dal caso?. Chi deciderà il nuovo domicilio dell'ex docente dopo le polemiche?. Quali sono le prove che i magistrati hanno contro l'insegnante?.? In Breve Avvocato Ernesto De Toni riferisce profonda difficoltà emotiva del trentatreeno trevigiano.. La Diocesi contesta il domicilio presso la canonica di San Lorenzo ad Albignasego.. L'udienza di convalida si è svolta martedì 19 maggio 2026.. Le accuse riguardano sette minorenni durante il periodo di insegnamento al Barbarigo.. Francesco Saviane, l’ex docente di religione dell’Istituto Barbarigo di Padova, ha affrontato stamattina in tribunale l’interrogatorio di garanzia con l’accusa di abusi sessuali ai danni di sette minorenni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso ex prof: Saviane difende l’innocenza e resta in parrocchia

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