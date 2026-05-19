Caso Desio | madre | Mio figlio era cambiato piangeva e non disegnava

Un caso che ha attirato l’attenzione riguarda un bambino di una scuola elementare, il cui comportamento è stato al centro di diverse verifiche. La madre ha riferito che il figlio, in passato vivace, aveva iniziato a cambiare atteggiamento, piangere spesso e smettere di disegnare. La sostituzione di una maestra ha permesso di scoprire dettagli che hanno portato a confrontare i verbali scolastici con il reale comportamento del bambino, rivelando discrepanze tra quanto scritto e quanto vissuto dal bambino.

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