Caso Desio | madre | Mio figlio era cambiato piangeva e non disegnava
Un caso che ha attirato l’attenzione riguarda un bambino di una scuola elementare, il cui comportamento è stato al centro di diverse verifiche. La madre ha riferito che il figlio, in passato vivace, aveva iniziato a cambiare atteggiamento, piangere spesso e smettere di disegnare. La sostituzione di una maestra ha permesso di scoprire dettagli che hanno portato a confrontare i verbali scolastici con il reale comportamento del bambino, rivelando discrepanze tra quanto scritto e quanto vissuto dal bambino.
? Punti chiave Come ha fatto la sostituzione della maestra a svelare la verità?. Perché i verbali scolastici contraddicevano il comportamento reale del bambino?. Cosa è successo durante l'incontro con Babbo Natale in classe?. Chi dovrà rispondere dei danni causati alla Fondazione e ai genitori?.? In Breve Insegnante A.G. accusata di maltrattamenti presso la scuola materna Sacro Cuore di Desio.. Sostituzione della maestra per due settimane ha causato miglioramento immediato del bambino.. Fondazione Opera Pia Sacro Cuore di Gesù coinvolta nel processo per risarcimento danni.. Prossime udienze presso i giudici monzesi previste per il mese di giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Un uomo finge di essere la madre morta, da 3 anni, per incassare la pensione
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