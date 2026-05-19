Il Comitato dei garanti ha dichiarato che non ha competenze né consultive né decisionali riguardo alla selezione di un soggetto per una determinata attività. La comunicazione è arrivata dopo che si sono sollevate discussioni pubbliche su procedure e responsabilità in relazione a questa scelta. La posizione ufficiale del comitato chiarisce che il suo ruolo si limita a funzioni di supervisione e controllo, senza intervenire nelle decisioni operative o di gestione. La questione ha coinvolto diverse parti interessate e continua ad essere oggetto di attenzione pubblica.

“E’ l’ennesima affermazione del ‘non ci compete’ di pilatesca memoria”, il commento delle tre realtà affidato a una nota. “Niente di imprevisto, del resto: i tre membri sono stati nominati su proposta della persona sul cui operato dovrebbero pronunciarsi. Nella lettera del 18 maggio – spiegano – i garanti Susanna Cressati, Pietro Dattolo e Umberto Tombari ribadiscono che il console non avrebbe mai agito in contrasto col codice etico della Fondazione, scegliendo di non prendere in considerazione la persona a tutto tondo, ma solo ciò che ricade nella stretta sfera del suo mandato. Non sappiamo se questo sialegalmente ineccepibile, ma certo non lo è moralmente agli occhi dei fiorentini e va a detrimento della reputazione della Fondazione e, purtroppo, dell’ospedale pediatrico stesso”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Caso Carrai e Fondazione Meyer: Comitato garanti, “non spetta a noi decidere”

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