Casentino | i carabinieri rintracciano l’uomo scomparso da 3 giorni

I carabinieri del Casentino hanno localizzato un uomo scomparso da tre giorni. La ricerca è stata supportata dalla diffusione di un’immagine dell’uomo e dalla collaborazione con la Prefettura, che ha coordinato le operazioni. Le forze dell’ordine hanno svolto un’attività di indagine che ha portato al ritrovamento e alla successiva verifica delle condizioni dell’uomo. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla vicenda.

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Arezzo, 19 maggio 2026 – Casentino: i carabinieri rintracciano un uomo s comparso da 3 giorni La diffusione di una immagine dello scomparso e il coordinamento della Prefettura si sono rilevati essenziali. Dopo ore e ore di ricerche con lo spiegamento di Carabinieri, Vigili del Fuoco del Distaccamento di Pratovecchio-Stia e del Comando Provinciale di Arezzo, di Volontari e Soccorso Alpino e Speleologico, stamattina i militari dell'Arma di Bibbiena hanno rintracciato il 60enne scomparso da Pratovecchio-Stia nella serata di venerdì scorso. Fondamentale la segnalazione di un uomo che ha riconosciuto la persona scomparsa avendo visto una fotografia diffusa durante le ricerche. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Casentino: i carabinieri rintracciano l’uomo scomparso da 3 giorni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Bari: cadavere in un negozio L'uomo era scomparso da giorni Prato: trovato morto nei boschi a Pistoia l’uomo scomparso da giorniPISTOIA – È stato ritrovato morto Giuliano Arcaleni, 84enne residente a Prato, di cui si erano perse le tracce lo scorso 8 aprile.