Case popolari a Napoli Ditto | Non possono restare un’emergenza permanente

Enrico Ditto ha commentato nuovamente sulla questione delle case popolari a Napoli, sottolineando che questa problematica non può essere gestita come un’emergenza costante. La sua presa di posizione si inserisce in un dibattito più ampio riguardante le difficoltà legate alla gestione degli alloggi pubblici e alle condizioni di vita degli assegnatari. La discussione si concentra sull’urgenza di trovare soluzioni strutturali e durature per le questioni abitative nella città.

Enrico Ditto torna a farsi sentire su uno dei nodi più irrisolti della questione urbana partenopea: l’edilizia popolare. “A Napoli continuiamo a parlare di rilancio, di turismo, di attrattività internazionale. Ma non possiamo costruire una città competitiva ignorando che migliaia di famiglie vivono in alloggi fatiscenti, in lista d’attesa da anni o in occupazioni irregolari che nessuno ha il coraggio di affrontare con serietà,” dichiara Ditto. “L’edilizia residenziale pubblica non è un tema di nicchia: è la spina dorsale di qualsiasi progetto credibile di coesione sociale.” Secondo Ditto, il problema non riguarda soltanto la quantità degli alloggi disponibili, ma la qualità della gestione, la manutenzione del patrimonio esistente e la totale assenza di una visione strategica di medio-lungo periodo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

20enne ucciso in agguato a Napoli. Il killer ha sparato da uno scooter.

Sullo stesso argomento

Case popolari: Gallana chiede un piano entro 120 giorni per l’emergenza? Cosa scoprirai Come si eviterà il blocco totale degli alloggi dopo la fine del PNRR? Chi potrà beneficiare dei nuovi partenariati pubblico-privati...

Calvairate sotto controllo: elicottero e pattuglie dei carabinieri tra piazzale Libia e le case popolari ift.tt/KyPbTar x.com

Case popolari Napoli, proroga di 2 mesi per presentare l’Isee o si rischia fino a 10mila euro di conguaglioProroga di 2 mesi per circa 3mila inquilini della case popolari a Napoli che non hanno ancora presentato l'Isee aggiornato e corretto e rischiano di finire in ultima fascia per il pagamento dei canoni ... fanpage.it

Clan Licciardi gestiva case popolari e recupero creditiGestiva le case popolari, le diatribe tra imprenditori e otteneva la sua parte anche dalle truffe telematiche il clan Licciardi. Emerge dal blitz dei carabinieri e della Dda di Napoli che oggi hanno ... ansa.it