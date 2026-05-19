Cascina letteraria | Riflessi inversi Mella mente di Mariù Pascoli
Tra le 100 sedie rosse disposte nell’aia di Cascina Merlata Spazio Vivo è iniziata la rassegna “Cascina letteraria” con l’evento dedicato a “Riflessi inversi. Mella mente di Mariù Pascoli”. La serie di incontri, che si svolgerà fino a giugno, si concentra su storie di valore e identità. La manifestazione intende promuovere una visione della leadership femminile che sia autentica e inclusiva, offrendo uno spazio di confronto e approfondimento.
Tra le 100 sedie rosse che popolano l’aia di Cascina Merlata Spazio Vivo ha preso il via la rassegna “Cascina letteraria”, una serie di incontri che, fino a giugno, sarà dedicata a storie di valore, identità e riscoperta in favore di una visione della leadership femminile autentica e inclusiva. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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