Cascina letteraria | Riflessi inversi Mella mente di Mariù Pascoli

Tra le 100 sedie rosse disposte nell’aia di Cascina Merlata Spazio Vivo è iniziata la rassegna “Cascina letteraria” con l’evento dedicato a “Riflessi inversi. Mella mente di Mariù Pascoli”. La serie di incontri, che si svolgerà fino a giugno, si concentra su storie di valore e identità. La manifestazione intende promuovere una visione della leadership femminile che sia autentica e inclusiva, offrendo uno spazio di confronto e approfondimento.

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