Casa più grande per i carabinieri Piccioni | Amplieremo la caserma
Il consiglio comunale ha approvato il finanziamento per la progettazione di un ampliamento della caserma dei carabinieri di Misano. La decisione arriva dopo che l’ampliamento è stato annunciato da un rappresentante delle forze dell’ordine, che ha confermato l’intenzione di rendere la sede più grande. La nuova struttura sarà collocata nello stesso sito e avrà l’obiettivo di aumentare gli spazi disponibili. La scelta è stata approvata con il voto favorevole della maggioranza.
Si allarga la caserma dei carabinieri di Misano. Il consiglio comunale ha votato per finanziare la progettazione dell’ampliamento. Alla fine di marzo il sindacato Unarma aveva chiesto di puntare sulla caserma di Misano per farne l’alternativa a quella di Riccione, ritenuta da tempo inadeguata ad ospitare la Compagnia. La richiesta era chiara: trasferire la compagnia da Riccione a Misano. Oggi l’amministrazione comunale misanese si sta muovendo ed ha previsto di finanziare l’ampliamento nel 2027, il prossimo anno. "Ma – mette le mani avanti il sindaco Fabrizio Piccioni – la nostra intenzione non è farne una caserma per il trasferimento della compagnia di Riccione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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