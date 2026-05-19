Casa più grande per i carabinieri Piccioni | Amplieremo la caserma

Il consiglio comunale ha approvato il finanziamento per la progettazione di un ampliamento della caserma dei carabinieri di Misano. La decisione arriva dopo che l’ampliamento è stato annunciato da un rappresentante delle forze dell’ordine, che ha confermato l’intenzione di rendere la sede più grande. La nuova struttura sarà collocata nello stesso sito e avrà l’obiettivo di aumentare gli spazi disponibili. La scelta è stata approvata con il voto favorevole della maggioranza.

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