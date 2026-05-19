Casa di Riposo di Legnago fallito vertice in Prefettura Confermato stato di agitazione

Da veronasera.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scorso 15 maggio si è tenuto in prefettura un incontro tra lavoratori e amministratori della Casa di Riposo di Legnago, che si è concluso senza accordo. Dopo un tentativo di conciliazione, le parti non sono riuscite a trovare un'intesa e sono state confermate le condizioni di agitazione dei dipendenti. La situazione rimane tesa e non sono previste nuove convocazioni ufficiali in tempi immediati.

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Tra lavoratori e amministratori della Casa di Riposo di Legnago è fallito il tentativo di conciliazione programmato per il 15 maggio scorso in prefettura. La Fp Cgil di Verona ha confermato lo stato di agitazione per i circa 50 operatori socio-sanitari che assistono i residenti della struttura. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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