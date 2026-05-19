Casa di Riposo di Legnago fallito vertice in Prefettura Confermato stato di agitazione

Lo scorso 15 maggio si è tenuto in prefettura un incontro tra lavoratori e amministratori della Casa di Riposo di Legnago, che si è concluso senza accordo. Dopo un tentativo di conciliazione, le parti non sono riuscite a trovare un'intesa e sono state confermate le condizioni di agitazione dei dipendenti. La situazione rimane tesa e non sono previste nuove convocazioni ufficiali in tempi immediati.

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