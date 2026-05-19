Casa di Riposo di Legnago fallito vertice in Prefettura Confermato stato di agitazione
Lo scorso 15 maggio si è tenuto in prefettura un incontro tra lavoratori e amministratori della Casa di Riposo di Legnago, che si è concluso senza accordo. Dopo un tentativo di conciliazione, le parti non sono riuscite a trovare un'intesa e sono state confermate le condizioni di agitazione dei dipendenti. La situazione rimane tesa e non sono previste nuove convocazioni ufficiali in tempi immediati.
Tra lavoratori e amministratori della Casa di Riposo di Legnago è fallito il tentativo di conciliazione programmato per il 15 maggio scorso in prefettura. La Fp Cgil di Verona ha confermato lo stato di agitazione per i circa 50 operatori socio-sanitari che assistono i residenti della struttura. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Sullo stesso argomento
Lavoratori in stato di agitazione alla Casa di Riposo di LegnagoIl sindacato Fp Cgil ha proclamato lo stato di agitazione per il personale della Casa di Riposo di Legnago, facendosi portavoce di circa 50 operatori...
Vertenza rifiuti, ritirato lo stato di agitazione dopo vertice con sindaco e aziendaLa Flaica Cub ritira lo stato di agitazione nella vertenza al cantiere rifiuti di Castel Volturno, gestito dalla Magenta.
Buongiorno da #Napoli Oggi portiamo mamma nella casa di riposo, speriamo bene! x.com
Ospiti della Casa di Riposo di Pozzolo Formigaro, insieme al Sindaco Muliere, all'Assessore Casanova è stato dato il via agli appuntamenti del trentennale del Consorzio Servizi alla Persona. Durante l'incontro, aperto dal discorso del Sindaco di Pozzolo Milo facebook
Casa di riposo sulla spiaggia. reddit
Furti nella casa di riposo: Rubava gioielli agli ospiti. Indagato un infermiereL’inchiesta si allarga, è accusato di aver sottratto preziosi per rivenderli. Gli inquirenti hanno individuato una decina di vittime, più altre non identificate. Si sarebbe impossessato di fedi nuzial ... msn.com
Casa di riposo sotto sequestro a Polignano, scatta lo sgombero degli ospitiUna lunga operazione di sgombero, sul posto Carabinieri del Nas, personale Asl e Servizi sociali. La ex Rsa da due anni è priva delle autorizzazioni sanitarie. Sull'immobile pendono un sequestro preve ... rainews.it