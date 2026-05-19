Carte illeggibili e archivi fantasma esproprio e pagamento dei terreni dove sorge la scuola resta un segreto
Un cittadino ha presentato una denuncia riguardo a documenti cartacei datati e difficili da leggere, oltre a pratiche di archiviazione sconosciute o inesistenti, legate a un procedimento di esproprio e pagamento di terreni su cui sorge una scuola nel Comune di Preci. I documenti sono stati trovati sepolti sotto le macerie di diversi terremoti che hanno interessato l’area, e la vicenda si lega a una disputa legale tra il cittadino e l’amministrazione comunale.
Documenti cartacei “antichi” sepolti dalla polvere delle macerie dei diversi terremoti avvenuti costituiscono il punto di svolta di una battaglia legale tra un cittadino e il comune di Preci. Una vicenda che si è chiusa con un nulla di fatto, almeno sul piano dell’ottenimento dei documenti. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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