Carte illeggibili e archivi fantasma esproprio e pagamento dei terreni dove sorge la scuola resta un segreto

Un cittadino ha presentato una denuncia riguardo a documenti cartacei datati e difficili da leggere, oltre a pratiche di archiviazione sconosciute o inesistenti, legate a un procedimento di esproprio e pagamento di terreni su cui sorge una scuola nel Comune di Preci. I documenti sono stati trovati sepolti sotto le macerie di diversi terremoti che hanno interessato l’area, e la vicenda si lega a una disputa legale tra il cittadino e l’amministrazione comunale.

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