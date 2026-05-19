Carta di identità stop a quella cartacea dal 3 agosto Ma a Latina ce ne sono ancora 11mila

A partire dal 3 agosto, la carta di identità cartacea non sarà più valida come documento ufficiale in tutti i paesi dell’Unione europea, obbligando i cittadini a ottenere la versione elettronica. Nonostante questa disposizione, a Latina si stimano ancora circa 11.000 tessere cartacee in circolazione, equivalenti a circa il 10% della popolazione residente. La transizione verso il nuovo formato sta coinvolgendo numerosi utenti, molti dei quali devono ancora aggiornare il documento.

Dal 3 agosto la carta di identità in formato cartaceo non sarà più valida, secondo le norme dell’Unione europea, e tutti i cittadini dell’Ue dovranno avere la quella elettronica, ma a Latina si stima che le cartacee siano ancora 11mila circa, pari a circa il 10% dei residenti. Per questo, il. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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Carta di identità: da agosto stop al formato cartaceo

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