Carriere alias | Serve prudenza con i minori

A Perugia si discute di un tema delicato legato alle carriere alias nelle scuole. Un rappresentante ha sottolineato l'importanza di mantenere un approccio educativo realistico, basato sulla prudenza e sulla responsabilità nei confronti dei minori. Ha anche avvertito contro il rischio di coinvolgere questioni di carattere ideologico che potrebbero semplificare aspetti umani molto complessi, evidenziando la necessità di affrontare la materia con attenzione e senza ostilità.

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PERUGIA - "Sul tema della carriera alias nelle scuole credo sia necessario recuperare uno sguardo educativo fondato sulla realtà, sulla prudenza e sulla responsabilità verso i minori, evitando battaglie ideologiche che rischiano di semplificare questioni umane estremamente complesse". Lo afferma in una nota la consigliera comunale di Fratelli d’Italia Elena Fruganti, intervenendo dopo il riconoscimento della carriera alias in alcuni istituti scolastici di Perugia. Secondo Fruganti "nessuno mette in discussione il dovere della scuola di contrastare ogni forma di bullismo, discriminazione o marginalizzazione”, ma “altra cosa è chiedere alla scuola di trasformare una percezione soggettiva in una realtà amministrativa e istituzionale". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Carriere alias: "Serve prudenza con i minori" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Cagliari e Genova aprono alle carriere aliasIl Comune di Cagliari ha dato il via libera alle carriere alias per i propri dipendenti, mentre quello di Genova guidato da Ilaria Salis si appresta... Leggi anche: Vietare i social ai minori di 15 anni non serve assolutamente a nulla (ma serve agli adulti irresponsabili) Chiamami con il mio nome: carriere alias, in Lombardia 65 scuole le hanno già attivateSono 65 gli istituti scolastici in Lombardia che hanno attivato la carriera alias l’accordo di riservatezza tra la scuola, la giovane persona trans che frequenta le lezioni e la sua famiglia, se ... milano.repubblica.it