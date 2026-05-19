Abbiamo chiesto al professore Michele Balloni, responsabile della preparazione atletica della Carrarese, quanti allenamenti e sessioni di corsa abbia svolto la squadra durante la stagione. Balloni ha lavorato insieme allo staff tecnico per pianificare e monitorare gli esercizi fisici, senza rivelare numeri specifici. La sua attività si è concentrata sul mantenimento della condizione fisica dei giocatori e sulla gestione degli allenamenti in vista delle partite. La squadra ha seguito un programma studiato per migliorare le prestazioni atletiche complessive.

Quanto ha corso questa Carrarese? Lo abbiamo chiesto al “prof“ Michele Balloni che ha curato insieme a tutto lo staff la preparazione atletica della squadra. Qual è la valutazione del campionato quanto a rendimento atletico? "Ci riteniamo soddisfatti per come la squadra è riuscita a fare l’annata sul piano fisico perché non abbiamo avuto momenti di calo che avrebbero comportato difficoltà ulteriori. Anche dal punto di vista degli infortuni ne abbiamo avuti di gravi ma di natura articolare come quelli di Imperiale e Bouah o di natura particolare come quelli di Salamon e Guercio. A livello muscolare sono stati più contenuti". Ci sono stati cambiamenti importanti nel tipo di lavoro? "In linea di massima abbiamo lavorato in maniera similare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Carrarese I segreti della preparazione fisica. Il grande lavoro del ’prof’ Michele Balloni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Il laboratorio di fisica nel nome del prof Dalla ValleNei giorni scorsi il laboratorio gradinate di fisica nel liceo ‘Ricci Curbastro’ di Lugo al professor Francesco Dalla Valle, scomparso il 4 aprile...

The Batman 2: Sebastian Stan ha iniziato la preparazione fisicaUn post sui social media ha svelato che l'attore ha iniziato il suo percorso fisico per arrivare pronto alle riprese del film DC.

Carrarese: The secrets of physical preparation. The remarkable work of 'prof' Michele Balloni.On an athletic level, I'm satisfied with the year. Zuelli and Parlanti, in terms of distances, have exceeded 14 km per race, but the evaluation parameters are different. ... sport.quotidiano.net

Carrarese, i segreti della preparazione fisica. Il grande lavoro del 'prof' Michele BalloniSul piano atletico sono soddisfatto dell’annata. Zuelli e Parlanti, a livello di distanze, hanno superato i 14 km a gara ma i parametri di valutazione sono vari ... msn.com