Carpanea' s band - musica a 360°
Stasera si svolge un evento musicale con la Carpanea's Band, nota per la sua energia travolgente e il repertorio completo. La band propone un mix di generi diversi, offrendo uno spettacolo che copre vari stili e atmosfere. L’appuntamento si tiene in una location dedicata alla musica dal vivo, con ingresso libero. Gli spettatori sono invitati a partecipare e vivere l’esperienza di una serata ricca di musica e ritmo. La band ha già eseguito numerosi concerti, attirando un pubblico vario e appassionato.
Preparati a una serata tutta da vivere! Lasciati travolgere dall’energia esplosiva della Carpanea’s Band. Un viaggio musicale tra le migliori cover italiane di Nomadi, Vasco Rossi e Ligabue, fino ai grandi successi internazionali che ti faranno cantare e ballare senza sosta!Musica, emozioni e. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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