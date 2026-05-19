Carpanea' s band - musica a 360°

Stasera si svolge un evento musicale con la Carpanea's Band, nota per la sua energia travolgente e il repertorio completo. La band propone un mix di generi diversi, offrendo uno spettacolo che copre vari stili e atmosfere. L’appuntamento si tiene in una location dedicata alla musica dal vivo, con ingresso libero. Gli spettatori sono invitati a partecipare e vivere l’esperienza di una serata ricca di musica e ritmo. La band ha già eseguito numerosi concerti, attirando un pubblico vario e appassionato.

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