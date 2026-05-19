Carolina Bubbico, cantante e polistrumentista con tre partecipazioni come direttrice d’orchestra a Sanremo, si prepara a esibirsi al Bravo Caffè. La artista ha dichiarato di voler puntare a risultati “incredibili”, differenziandosi da progetti già realizzati in passato. La sua carriera include numerose performance e collaborazioni, e la sua presenza nel mondo musicale si combina con un forte desiderio di sperimentare nuove strade artistiche. La sua prossima esibizione rappresenta un passo importante nel suo percorso professionale.

"Puntare all’’inaudito’, non all’ ’unico’ perché già è stato fatto tutto prima di noi". È il pluri-obiettivo che persegue Carolina Bubbico, cantante, polistrumentista, compositrice, per tre volte direttrice d’orchestra a Sanremo. Con un dettaglio che sembra geologico: nell’effondere arte, qualsiasi essa sia, stratifica, sovrappone, fa emergere, lavora per placche tettoniche piuttosto che per sussurri e sillabe. Una Pangea sonora in cui tutto torna a toccarsi. Ce ne parla in occasione della presentazione di Vocàlia GroundUP Music, quarto album che stasera alla voce e percussioni sfoglia al Bravo Caffè (alle 22) col fratello Filippo (basso e voce) e Gabriel Pardo (percussioni e voce). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Carolina Bubbico, da Sanremo al Bravo Caffè: "Punto all’inaudito"

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