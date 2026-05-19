Tra Torino e Milano si registra un aumento significativo di giovani pendolari, in particolare professionisti di circa trent’anni. Secondo dati raccolti da Bloomberg, ogni giorno migliaia di persone si spostano tra le due città per motivi di lavoro o studio. Le tratte più frequentate collegano le aree urbane e i centri nevralgici delle attività economiche e formative, con un incremento nelle partenze e negli arrivi rispetto agli anni precedenti. Questo trend ha portato a un incremento anche delle richieste di alloggi temporanei e di servizi di trasporto.

All'alba un esercito silenzioso di giovani avvocati, consulenti, manager e professionisti della finanza poco più che trentenni lascia Torino diretto a Milano con laptop, auricolari e bicchieri di caffè in mano. La sera rifaranno il percorso inverso. Quella che fino a pochi anni fa sarebbe sembrata una routine estrema è diventata la normalità. Bloomberg la definisce una delle trasformazioni urbane più evidenti del Nord Italia: vivere a Torino e lavorare a Milano non è più una scelta eccentrica, ma una strategia economica sempre più diffusa.,, Secondo i dati citati da Bloomberg, i prezzi delle case a Milano sono ormai oltre due volte e mezzo superiori rispetto a Torino, mentre gli affitti risultano più alti dell'82%. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Caro affitti, è boom di giovani pendolari tra Torino e Milano: ecco perché

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