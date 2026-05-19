Carlos Alcaraz si ritira da Wimbledon per infortunio
Carlos Alcaraz, due volte vincitore di Wimbledon, si ritirerà dalla partecipazione a questa edizione del torneo a causa di un infortunio al polso. La decisione è stata comunicata poco fa attraverso il sito 101greatgoals, confermando che l’atleta non prenderà parte alle competizioni in programma. Alcaraz, che ha già ottenuto due vittorie in passato, si era infortunato recentemente, e questa condizione ha portato alla sua assenza dall’evento. La sua partecipazione era attesa fino a poco tempo fa.
2026-05-19 18:43:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Il due volte campione di Wimbledon Carlos Alcaraz salterà il torneo di quest’anno a causa di un infortunio al polso in corso. Il numero due del mondo è stato messo da parte dopo aver accusato un problema al polso destro durante il primo turno dell’Open di Barcellona del mese scorso. Dopo essersi già ritirato dagli Open di Francia, Alcaraz ha confermato martedì che salterà anche l’intera stagione sull’erba, comprese Queen’s e Wimbledon. Alcaraz conferma il ritiro di Wimbledon. Lo spagnolo ha condiviso l’aggiornamento in un post su Instagram mentre continua il suo processo di recupero. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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