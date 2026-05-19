Carlos Alcaraz si ritira da Wimbledon per infortunio

Carlos Alcaraz, due volte vincitore di Wimbledon, si ritirerà dalla partecipazione a questa edizione del torneo a causa di un infortunio al polso. La decisione è stata comunicata poco fa attraverso il sito 101greatgoals, confermando che l’atleta non prenderà parte alle competizioni in programma. Alcaraz, che ha già ottenuto due vittorie in passato, si era infortunato recentemente, e questa condizione ha portato alla sua assenza dall’evento. La sua partecipazione era attesa fino a poco tempo fa.

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