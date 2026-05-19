Nell'ultimo intervento, l'commentatore ha analizzato la situazione attuale del team di calcio, evidenziando come la squadra segni pochi gol e non offra uno spettacolo coinvolgente. Ha inoltre sottolineato un aspetto positivo legato alla guida tecnica, attribuendogli un merito specifico che riguarda la gestione del gioco. La discussione si è concentrata sulle caratteristiche delle prestazioni della squadra e sull'impatto dell'allenatore, senza entrare in dettagli su altri aspetti o persone coinvolte.

Grazie alla vittoria contro il Genoa, il Milan ha avvicinato ulteriormente l'obiettivo Champions League. I rossoneri hanno bisogno di una vittoria a San Siro contro il Cagliari nell'ultima giornata di campionato per avere la certezza aritmetica di tornare nell'Europa che conta. Come sottolineato da molti tifosi e da diversi attenti ai lavori, il gioco del Diavolo in questa stagione non è stato spumeggiante, ma il raggiungimento del quarto posto cancellerebbe, in parte, queste polemiche. In merito alla proposta di calcio di Massimiliano Allegri si è espresso anche Fabio Caressa. Il noto giornalista, telecronista e conduttore televisivo per 'Sky Sport' ha analizzato la stagione rossonera, la qualità del gioco e l'impatto del tecnico livornese. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Caressa: “Il Milan segna poco e non fa divertire, ma Allegri ha un grande merito. Ecco quale”

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