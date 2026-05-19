Carceri in crisi | il piano per nuovi posti non ferma il sovraffollamento

Le carceri continuano a essere sovraffollate nonostante siano stati annunciati piani per creare nuovi posti di detenzione. Le autorità hanno promesso di ampliare le strutture, ma i numeri ufficiali indicano che il numero di detenuti resta superiore alla capienza disponibile. Le recenti modifiche legislative hanno portato a un aumento degli ingressi nelle strutture penitenziarie, contribuendo alla crescita della popolazione detenuta. La situazione si mantiene critica, con le strutture che restano sotto pressione a causa del costante incremento dei detenuti.

? Domande chiave Perché i nuovi posti promessi non fermano il sovraffollamento nelle carceri?. Come influiscono le nuove lla crescita del numero di detenuti?. Quali sono le conseguenze dell'isolamento totale per la salute mentale?. Perché la popolazione carceraria aumenta nonostante il calo dei reati comuni?.? In Breve Sovraffollamento al 139,1% con 64.436 detenuti contro 46.318 posti disponibili ad aprile 2026.. Tassi di occupazione estremi del 240% a Lucca e del 225% a Foggia.. Inflazione legislativa con 55 nuovi reati e 60 aggravanti introdotti dal governo Meloni.. Aumento aggressioni detenuti del 73% dal 2021 e 106 suicidi in sedici mesi.. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Okay quindi basato su quell'intervista con Ken Martin, COSA c'è possibilmente nel rapporto che ha fatto sì che Kenny fosse così determinato a non rilasciarlo? reddit