Carceri al limite | sovraffollamento al 139% e celle senza servizi

Le strutture penitenziarie italiane si trovano in una situazione critica, con un tasso di sovraffollamento che raggiunge il 139%. Molte celle sono prive di servizi essenziali come acqua calda, creando condizioni di vita difficile per i detenuti. La presenza di spazi sovraffollati e carenti di servizi di base solleva interrogativi sulla gestione delle carceri, mentre i dati indicano che, nonostante una diminuzione della criminalità, il numero di detenuti rimane elevato.

? Domande chiave Perché la criminalità cala ma le carceri continuano a riempirsi?. Come fanno le celle senza acqua calda a influenzare la sicurezza?. Chi ha deciso di ridurre le misure alternative per i detenuti?. Perché la violenza tra detenuti è aumentata del 73% in quattro anni?.? In Breve Sovraffollamento al 139,1% con 73 istituti oltre il 150% di capacità prevista.. Aggressioni tra detenuti aumentate del 73% tra il 2021 e il 2025.. 82 suicidi registrati nel 2025 e 24 nuovi decessi da inizio 2026.. Solo il 4,9% dei detenuti lavora presso enti esterni al sistema penitenziario.. Al 30 aprile 2026, le carceri italiane ospitano 64.436 persone in strutture progettate per accoggerne solo 51. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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