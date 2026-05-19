Carceri al collasso in Italia | i numeri shock fanno esplodere il caso

Le strutture penitenziarie italiane si trovano a fronteggiare un aumento costante della popolazione detenuta, con numeri che superano spesso le capienze ufficiali. Le celle sono sovraffollate e molte strutture mostrano evidenti segni di deterioramento, rendendo difficile la gestione quotidiana. Le autorità hanno segnalato situazioni di emergenza nelle carceri, con problemi legati alla sicurezza e alle condizioni di vita dei detenuti. La questione ha attirato l’attenzione di media e istituzioni, evidenziando criticità già note da tempo.

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Le carceri italiane sono sempre più affollate, sempre più chiuse e sempre più in difficoltà. È il quadro drammatico che emerge dal XXII rapporto di Antigone, realizzato attraverso oltre cento visite negli istituti penitenziari italiani e dedicato quest’anno a una situazione definita ormai strutturale. Il dato più impressionante riguarda il sovraffollamento: al 30 aprile 2026 i detenuti presenti erano 64.436, mentre i posti realmente disponibili risultavano appena 46.318. Significa che nelle carceri italiane ci sono oltre 18 mila detenuti in più rispetto alla capienza effettiva, con un tasso di sovraffollamento nazionale del 139,1%. Secondo il rapporto, in molte strutture si vive in celle sovraffollate dove spesso manca perfino l’acqua calda e in alcuni casi si continua ancora a cucinare nello stesso ambiente in cui si trova il wc. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Carceri al collasso in Italia: i numeri shock fanno esplodere il caso ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Carceri al collasso, nell'istituto di Foggia situazione tra le peggiori in Italia: "Sovraffollamento al 220%" Carceri al limite: ad Ancona il dibattito sul collasso del sistemaUn dibattito tecnico e sulla crisi del sistema carcerario italiano si terrà oggi pomeriggio ad Ancona, alle ore 16:30, presso la sede di via... Carceri al collasso: tre suicidi in pochi giorni e oltre 64mila detenuti L’allarme di Antigone: sovraffollamento record, istituti al 150% della capienza e tensione crescente tra detenuti e operatori. Il sistema penitenziario è ormai fuori controllo. x.com Carceri, Antigone: sovraffollamento al 139%, sistema al collassoMilano, 19 mag. (askanews) – E’ allarme sovraffollamento nelle carceri italiane. La fotografia scattata da Antigone nel XXII Rapporto sulle condizioni di detenzione in Italia dal titolo Tutto chiuso ... askanews.it Carceri al collasso, in Sicilia l’emergenza è più grave: sovraffollamento, violenza e telefoni ai bossLe carceri italiane arrivano all’estate in condizioni sempre più critiche. Non è solo una questione di caldo, ma di numeri: al 30 aprile 2026 i detenuti sono 64.412, a fronte di una capienza regolamen ... tp24.it Che giornata terribile per il centrodestra, il centrosinistra e la politica britannica in generale reddit