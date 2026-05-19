Carceri | affollamento medio al 139% rallenta il sistema delle misure alternative
In Italia, attualmente ci sono circa 64.400 persone detenute nelle carceri, rispetto a una capienza ufficiale di circa 51.000 posti. Ciò significa che il tasso di affollamento medio si attesta intorno al 139 per cento. Questa situazione ha causato un rallentamento nel sistema delle misure alternative alla detenzione, che risultano meno applicate rispetto al passato. I dati sono stati diffusi da fonti ufficiali relative al sistema penitenziario.
AGI - Nelle carceri italiane sono detenute 64.436 persone, a fronte di una capienza regolamentare di 51.265 posti, che "si riducono a soli 46.318 realmente disponibili". Questi i dati, aggiornati al 30 aprile scorso, messi in evidenza dall'associazione Antigone nel suo 22esimo rapporto - dal titolo 'Tutto chiuso' - sulle condizioni di detenzione nei penitenziari italiani. "Il tasso reale di sovraffollamento ha raggiunto il 139,1% ", si legge nel dossier, nel quale si osserva che "sono ormai 73 gli istituti con un tasso di affollamento pari o superiore al 150%, mentre in 8 carceri si supera addirittura il 200%. Gli istituti non sovraffollati sono appena 22 in tutta Italia". 🔗 Leggi su Agi.it
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