Carceri | affollamento medio al 139% rallenta il sistema delle misure alternative

In Italia, attualmente ci sono circa 64.400 persone detenute nelle carceri, rispetto a una capienza ufficiale di circa 51.000 posti. Ciò significa che il tasso di affollamento medio si attesta intorno al 139 per cento. Questa situazione ha causato un rallentamento nel sistema delle misure alternative alla detenzione, che risultano meno applicate rispetto al passato. I dati sono stati diffusi da fonti ufficiali relative al sistema penitenziario.

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