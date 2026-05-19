Carcere di Foggia tra gli otto più sovraffollati d' Italia | è al secondo posto con un tasso del 225%
Il carcere di Foggia si trova al secondo posto tra gli istituti penitenziari con il più alto tasso di sovraffollamento in Italia, raggiungendo il 225%. Tra i nove carceri più affollati del paese, questo istituto registra una presenza di detenuti superiore di oltre il doppio rispetto alla capienza ufficiale. Dati ufficiali indicano che in totale ci sono otto penitenziari con un livello di affollamento superiore al 200%.
Il carcere di Foggia figura tra gli 8 istituti penitenziari in cui il tasso di affollamento ha superato il 200%. È secondo in Italia, dopo Lucca (240%), con il 225%. La Puglia rimane anche quest’anno la regione più sovraffollata d’Italia.È il dato che emerge dal XXII Rapporto di Antigone sulle. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Carcere Foggia, Di Giacomo (Spp): Situazione migliorata, ma cè iper-affollamento
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