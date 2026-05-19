Carburanti lo sconto verso la scadenza | governo al lavoro per evitare nuovi aumenti

Da dayitalianews.com 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo sta considerando come prolungare lo sconto sui carburanti, che sta per scadere. La misura rappresenta un intervento costoso che mette sotto pressione i conti pubblici. Attualmente, le risorse necessarie per mantenere l’agevolazione sono al centro delle valutazioni delle autorità. La decisione di prorogare o meno lo sconto sui carburanti arriverà a breve, mentre le aziende del settore continuano a monitorare le eventuali modifiche. La misura resta un punto di attenzione per le prossime settimane.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Misura costosa e conti sempre più sotto pressione. Lo sconto sui carburanti è nuovamente vicino alla scadenza e il governo sta valutando nuove risorse per poterlo prorogare. Secondo le stime elaborate sulla base dei fondi già stanziati e del mancato gettito IVA, la misura avrebbe comportato una spesa di circa 400 milioni di euro solo nel mese di maggio, che si aggiungono ai 900 milioni già utilizzati tra marzo e aprile. Un impegno economico significativo che sta spingendo l’esecutivo a cercare nuove coperture per evitare lo stop al beneficio. Prezzi dei carburanti: benzina in aumento, diesel in calo. Il taglio attualmente in vigore, valido fino a venerdì 22 maggio, prevede una riduzione di 24,4 centesimi al litro sul gasolio e di 6,1 centesimi sulla benzina. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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