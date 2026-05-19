Capriolo cade in mare al porto turistico

All’alba di ieri, qualcuno ha notato un animale muoversi nell’acqua del porto turistico della Marina dei Cesari. Un capriolo, visibilmente agitato, si trovava in difficoltà tra le imbarcazioni che ancora non avevano preso il largo. La scena si è svolta in un momento in cui il porto si trovava ancora in fase di preparazione per la giornata. Le persone presenti hanno segnalato l’accaduto alle autorità, intervenute poco dopo per soccorrere l’animale.

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All’alba di ieri, quando il porto turistico era ancora sospeso nel silenzio e tra le barche si muovono soltanto i primi lavoratori della giornata, qualcuno ha notato un animale agitarsi nell’acqua del porto turistico della Marina dei Cesari. Un capriolo, finito in mare per cause ancora da chiarire, annaspava vicino alla banchina senza riuscire a risalire. È successo poco prima delle 7 in una atmosfera insolita che ha attirato subito l’attenzione di chi si trovava nell’area portuale. Nel giro di pochi minuti è scattato l’allarme e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento cittadino. L’animale, probabilmente disorientato dopo essere caduto in acqua, appariva stremato nel tentativo di mantenersi a galla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Capriolo cade in mare al porto turistico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ostia celebra il mare: al Porto Turistico una giornata tra sport, ambiente e sicurezzaOstia, 11 aprile 2026 – In occasione della Giornata nazionale del Mare nelle scuole, che si celebra ogni anno l’11 aprile, il Porto Turistico di Roma... Bandiera Blu, Menfi si conferma tra le eccellenze del mare siciliano: premiato anche il porto turisticoC’è ancora Menfi tra le località premiate con la Bandiera Blu della Foundation for Environmental Education, il riconoscimento internazionale che... Capriolo in mare raggiunto a nuoto dal comandante della Capitaneria di Sestri LevanteSestri Levante – Un capriolo è stato salvato al largo di Sestri Levante in mattinata (giovedì 12 giugno) dalla guardia costiera. Impaurito, scivolato più volte dalle rocce, sceso da Sant’Anna, ... ilsecoloxix.it Salvò capriolo in mare, 14enne diventa Alfiere RepubblicaFossacesia si stringe intorno a Samuel Massa, il giovane eroe di 14 anni che, con coraggio e prontezza, ha salvato un capriolo ferito finito in mare. Un gesto per il quale il Presidente della ... ansa.it