Caporalato assolto imprenditore agricolo della Valle di Comino

Un procedimento giudiziario legato al caporalato e allo sfruttamento della manodopera si è concluso con l’assoluzione dell’imprenditore agricolo nella Valle di Comino. Le accuse riguardavano l’impiego di due cittadini romeni nell’azienda, sospettati di essere vittime di pratiche illecite. Dopo il processo, il giudice ha deciso di non condannare l’imprenditore, che era stato coinvolto nelle indagini iniziate a seguito di segnalazioni sulle presunte irregolarità nell’attività lavorativa.

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