Caporalato assolto imprenditore agricolo della Valle di Comino
Un procedimento giudiziario legato al caporalato e allo sfruttamento della manodopera si è concluso con l’assoluzione dell’imprenditore agricolo nella Valle di Comino. Le accuse riguardavano l’impiego di due cittadini romeni nell’azienda, sospettati di essere vittime di pratiche illecite. Dopo il processo, il giudice ha deciso di non condannare l’imprenditore, che era stato coinvolto nelle indagini iniziate a seguito di segnalazioni sulle presunte irregolarità nell’attività lavorativa.
Si conclude con l’assoluzione dell’imprenditore agricolo della Valle di Comino il procedimento giudiziario nato da accuse di presunto caporalato e sfruttamento della manodopera ai danni di due cittadini romeni impiegati nell’azienda agricola.Le accuseSecondo l’impostazione accusatoria, i. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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