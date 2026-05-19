Capolavoro alla Maturità 2026 entro quando va caricato nell'E-portfolio di Unica e come | gli esempi

Con la Maturità 2026 in arrivo, cresce l'attenzione sul Capolavoro, il progetto che gli studenti devono completare e inserire nell'E-Portfolio sulla Piattaforma Unica. Le scadenze per il caricamento variano a seconda dell'istituto, anche se generalmente viene richiesto di consegnarlo qualche settimana prima della prova finale. Sono disponibili esempi pratici di come strutturare il lavoro e indicazioni sulle modalità di caricamento, che devono essere rispettate per rispettare i tempi stabiliti.

Con l'avvicinarsi della Maturità 2026 si torna a parlare del Capolavoro dello studente, il prodotto realizzato e caricato all'interno dell'apposita sezione all'interno dell'E-Portfolio sulla Piattaforma Unica. A differenza del Curriculum dello Studente, non è obbligatorio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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