L'ex allenatore ha parlato di un suo ex collaboratore, sottolineando le qualità umane e la capacità tattica dimostrate durante gli anni trascorsi insieme. Ha descritto il tecnico romeno come una persona con grande personalità e intelligenza, aggiungendo che una parte di sé rimane ancora nella memoria di quel periodo. Le sue parole evidenziano il ruolo e le caratteristiche che hanno caratterizzato la collaborazione con l'ex collaboratore.

Inter News 24 Capello ricorda gli anni passati insieme al tecnico romeno, evidenziandone le doti umane e la straordinaria visione tattica. Nel corso del bellissimo e atteso speciale televisivo intitolato Chivu d’Italia, confezionato con cura dalla redazione di Sky Sport dopo lo storico doblete vinto dal romeno alla guida dell’Inter, è andato in scena un retroscena molto interessante. Tra i vari contributi, si trova infatti un prezioso e significativo intervento da parte di Fabio Capello, l’esperto allenatore italiano che lo ha calcisticamente allenato ai tempi della Roma, plasmandone le doti difensive. L’ex tecnico giallorosso ha voluto tessere le lodi del suo ex giocatore, ricordando l’impatto avuto nel calcio italiano: «Era un giocatore dalla grande personalità, intelligente non solo calcisticamente ma anche come persona. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Capello elogia Chivu: «Grande personalità e intelligenza, gli è rimasto un pezzetto di me»

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