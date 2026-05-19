Due detenuti stranieri sono rimasti feriti durante una rissa avvenuta all’interno di una casa di reclusione nella provincia di Avellino. La violenza tra i due coinvolti è stata così intensa da rendere necessario il loro trasferimento immediato all’ospedale Moscati, dove sono stati ricoverati in codice rosso. L’episodio si è verificato nella casa di reclusione di Sant’Angelo dei Lombardi, suscitando preoccupazione tra le forze dell’ordine e il personale penitenziario presente nella struttura. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti di polizia penitenziaria.

Tempo di lettura: 2 minuti Violenta rissa all’interno della Casa di Reclusione di Sant’Angelo dei Lombardi, dove due detenuti stranieri sono rimasti feriti e trasferiti d’urgenza all’ospedale Moscati di Avellino. Necessario l’intervento della Polizia Penitenziaria per riportare la calma e garantire la sicurezza interna. I sindacati SAPPE, SINAPPE, UILFP P.P. e USPP denunciano la carenza di organico e annunciano possibili iniziative di protesta. Le scriventi OO. SS. segnalano che all’interno della Casa di Reclusione di Sant’Angelo dei Lombardi, si è verificata una violenta rissa tra detenuti. Secondo le prime informazioni raccolte, l’episodio ha coinvolto detenuti e ha richiesto l’intervento immediato del personale di Polizia Penitenziaria in servizio per riportare la situazione sotto controllo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Caos nel penitenziario: due detenuti finiscono in ospedale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Locri: Evasi due detenuti dal carcere, uno bloccato e l'altro è in fuga

Sullo stesso argomento

Spruzza spray urticante nel negozio, due giovani finiscono in ospedaleMomenti di paura intorno alle 12 di giovedì 16 aprile 2026 in un negozio di via XX Settembre dove un soggetto, poi fermato dalla polizia, avrebbe...

Detenuti danno fuoco ai materassi per protesta, cinque persone finiscono in ospedale intossicate dal fumoGrave episodio, nella serata di mercoledì 4 marzo, nel carcere teramano di Castrogno, dove due detenuti hanno dato fuoco ai materassi per protesta,...

Carceri di Sassari e Isili, sindacati 'agenti aggrediti dai detenuti'(ANSA) - SASSARI, 11 MAG - Ancora una giornata di disordini all'interno del carcere di Bancali, a Sassari.?Sabato alcuni detenuti hanno creato il caos rivoltandosi contro gli agenti penitenziari e lan ... msn.com