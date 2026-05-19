In un momento di discussioni sul clima nello spogliatoio, un calciatore del Napoli ha pubblicato un messaggio sui social media per confermare il suo impegno con la squadra. La comunicazione arriva dopo che sono circolate voci di tensioni tra i giocatori durante la stagione dello Scudetto. Nessun commento ufficiale è stato rilasciato dalle altre parti coinvolte, mentre i fan attendono ulteriori aggiornamenti sulla situazione interna al club.

Pasquale Mazzocchi ribadisce il suo impegno al Napoli attraverso un messaggio social che smentisce le voci di tensione nello spogliatoio partenopeo durante la stagione dello Scudetto. Mazzocchi: il rispetto come fondamento delle vittorie. Il difensore del Napoli ha pubblicato su Instagram immagini dei suoi allenamenti personali accompagnate da una dichiarazione esplicita sulla sua mentalità: “Il rispetto che porto per me stesso ogni giorno, è quello che mi ha permesso di arrivare qui. Ed è quello che mi ha permesso di vincere uno Scudetto e una Supercoppa con la mia amata Napoli. Ed è il rispetto che insegnerò ai miei figli ‘Sempre'”. Il messaggio arriva in un momento delicato per l’ambiente azzurro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Caos Napoli? L’azzurro risponde a Corona: il messaggio sui social

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