Canzo ragazzino scivola in una scarpata durante la gita scolastica

Oggi a Canzo, intorno alle 13, i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere un ragazzino che è scivolato in una scarpata durante una gita scolastica. Il ragazzo è caduto mentre attraversava un sentiero di montagna, ma è stato recuperato dai soccorritori e trasportato in ambulanza per le cure mediche. Non sono stati resi noti dettagli sulle sue condizioni di salute. La zona è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco.

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Canzo, 19 maggio 2026 – I vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio verso le 13 a Canzo, in località via per le Alpi, per rispondere alla richiesta di ricerca e soccorso di un ragazzino che era in gita con la scuola, ed è stato vittima di una caduta accidentale mentre percorreva una zona impervia. https:www.ilgiorno.itcomobellagio-cade-mentre-scia-ventottenne-frattura-femore-972da2e2 Le squadre di Como hanno raggiunto il luogo indicato e poco dopo è stato individuato il ragazzino. A quel punto gli specialisti del Saf lo hanno raggiunto e recuperato, assieme a un tecnico del Soccorso Alpino reperibile in zona. Una volta affidato alle cure del personale sanitario del 118, è stato trasportato in elisoccorso all' ospedale Sant'Anna per essere sottoposto ad accertamenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Canzo, ragazzino scivola in una scarpata durante la gita scolastica ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video STAND BY ME [Full Story] Audiobook Beginner English CEFR A2+ Sullo stesso argomento Gita scolastica a Canzo, paura per un ragazzino: cade in una scarpata, soccorso con l’elicotteroGrande spavento nel primo pomeriggio di oggi, martedì 19 maggio 2026, a Canzo, dove un ragazzino in gita con la scuola è rimasto ferito dopo una... Larve nei dolci distribuiti durante una gita scolastica: scatta la richiesta di controlli sanitari in IrpiniaBambini delle elementari avrebbero consumato prodotti contaminati in una cioccolateria di Avellino: famiglie allarmate, Borrelli annuncia... Canzo, ragazzino scivola in una scarpata durante la gita scolasticaCanzo, 19 maggio 2026 – I vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio verso le 13 a Canzo, in località via per le Alpi, per rispondere alla richiesta di ricerca e soccorso di un ragazzino che ... ilgiorno.it Ragazzino cade durante una gita scolastica a Canzo, soccorso in una zona imperviaIl giovane è stato recuperato con l’aiuto degli specialisti SAF ed del Soccorso alpino, poi trasportato in elicottero al Sant’Anna ... ciaocomo.it