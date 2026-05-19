Canottaggio | Cus Pisa grande protagonista sulle acque del lago di Chiusi

Il 10 maggio scorso, sul lago di Chiusi, si è svolta una regata di canottaggio caratterizzata da condizioni climatiche avverse, con pioggia intensa e temperature basse. La squadra del Cus Pisa ha partecipato alla competizione, ottenendo risultati significativi. La giornata ha visto diverse imbarcazioni sfidarsi tra le onde, con atleti che hanno affrontato le difficoltà del tempo per portare avanti la gara. La partecipazione della squadra si è distinta durante l’evento, attirando l’attenzione degli appassionati presenti.

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Pisa, 18 maggio 2026 – Una domenica di pioggia battente e freddo, lo scorso 10 maggio, non ha fermato gli atleti del Cus Pisa, protagonisti sul lago di Chiusi nella prima regata regionale dell’anno, caratterizzata da una pioggia che, iniziata dal primo mattino, non ha concesso tregua fino al pomeriggio. Il Cus ha presentato tre equipaggi al via. Nel quattro di coppia under 17 maschile, la barca ha visto la composizione di Francesco Rossi, Federico Rossi, Lorenzo Bianchi e il giovane Leonardo Chegia, di Orbetello. La stessa categoria under 17 ha schierato anche un doppio, affidato ai soli Francesco e Federico Rossi. Per la categoria master A maschile, il doppio è stato invece formato da Edoardo Bellani e Matteo Benvenuti, quest’ultimo studente dell’Università di Pisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Canottaggio: Cus Pisa grande protagonista sulle acque del lago di Chiusi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Canottaggio: l’otto del Cus Pisa vola alla Budapest Cup RegattaPisa, 23 marzo 2026 – Un debutto internazionale da incorniciare per la sezione canottaggio del Cus Pisa. Canottaggio, ottimo inizio di stagione per il Cus: terzo nel medagliere della prima regataOttimo inizio di stagione per il Cus Ferrara Canottaggio, alla prima regata dell’anno sulle acque dell'Ausa Corno di San Giorgio di Nogaro. Il Cus Pisa esulta: terzo posto nel canottaggio ai Campionati Nazionali UniversitariPisa, 7 ottobre 2025 – Un campionato da ricordare per il Cus Pisa, che si tinge di gloria ai Campionati Nazionali Universitari di Canottaggio 2025. Sotto la guida dei responsabili tecnici Luigi ... lanazione.it Canottaggio in palestra con il campionato italiano di Indoor Rowing al Cus PisaPisa, 6 gennaio 2025 - Oltre 200 atleti si sono sfidati al Cus Pisa nelle scorse settimane in occasione del Campionato Toscano di Indoor Rowing, una giornata all’insegna della competizione, del ... lanazione.it